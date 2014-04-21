الدفاع المدني في دبي يطلق مبادرة التوعية الوقائية والجاهزية المجتمعية

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني مبادرة (التوعية الوقائية والجاهزية المجتمعية / قطاع الصحة) في مستشفى راشد بدبي، التي تشمل جميع قطاعات المجتمع وعلى مدى عام 2014، تحت رعاية اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة.

وبحضور العميد احمد عبيد الصايغ مدير عام الدفاع المدني بدبي بالإنابة، والدكتور احمد بن كليبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في هيئة الصحة بدبي، والعقيد سالم خليفة المقرب مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الحماية والوقاية.

وتم تشكيل لجنة دائمة في الدفاع المدني لوضع محاور وأهداف ومؤشرات قياس المبادرة ومنهجيات تنفيذها، والجهات المشاركة والفرق المكلفة بالتنفيذ والجدول الزمني لذلك.

ويعد البرنامج التوعوي الوقائي في القطاع الصحي المرحلة الأولى من المبادرة، ويستهدف البرنامج التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا القطاع لإدامة السلامة في المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وفي بداية الحفل ألقى العميد احمد عبيد الصايغ كلمة اللجنة العليا لمبادرة (التوعية الوقائية والجاهزية المجتمعية) نيابة عن اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المشرف العام على المبادرة، أكد فيها على حرص الدفاع المدني على تأمين السلامة للجميع وفي مختلف قطاعات المجتمع والاقتصاد وبكل مواقع العمل والسكن والنشاطات العامة بالتعاون مع شركائه، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من «إسعاد الناس» وسلامتهم هدفها الاستراتيجي.

وعن طبيعة المبادرة ومنهجيات تطبيقها في القطاع الصحي، قالت أمينة عبد الكريم يعقوب مديرة الحماية المدنية بالدفاع المدني:

تشمل المبادرة خمسة عشر قطاعاً،وسيكون القطاع الصحي أول القطاعات التي تطبق فيها المبادرة، حيث يبدأ برنامج «القطاع الصحي» بزيارة عشرة مستشفيات خلال هذا الأسبوع وهي مستشفيات: دبي، حتا، راشد، البراحة، الكندي، بالهول الأوروبي، السعودي- الألماني، المدينة، الزهراء، وتستمر الزيارات للمستشفيات الأخرى على مدار عام 2014.