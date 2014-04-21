تخريج دورة تنمية المهارات الإدارية والإشرافية بإقامة الشارقة

أكد العميد د. عبد الله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، أهمية تسلح الضباط بالعلم والمعرفة، لتطوير مهاراتهم الإدارية والإشرافية.

بما يتلاءم وطريق التميز الذي انتهجته وزارة الداخلية، والقائم على الجهود الاستثنائية التي من الواجب على كل قيادات الوزارة بذلها تحقيقاً لذلك، حيث يعد أحد أهم مرتكزاته بناء قيادات مستقبلية ذات دراية وإلمام بكل المهارات الكفيلة بتجويد سياسات العمل اليومي والتميز في خدمة المتعاملين.

جاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها ساحوه خلال تخريجه دورة «تنمية المهارات الإدارية والإشرافية» التي تم تنفيذها بفندق راديسون بلو- الشارقة، بالتعاون مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة، واستفاد منها عشرون ضابطاً من داخل الإدارة العامة وخارجها.

وبين العميد بن ساحوه أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً بالغاً ببناء قيادات صف ثان، قادرة على إكمال مسيرة التميز، كما ويعد ذلك عاملاً أساسياً للتطوير والتنمية المؤسسية.