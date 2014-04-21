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عبد الرحمن الأبنودي يتبرأ من كريم على الهواء مباشرةً

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عبد الرحمن الأبنودي يتبرأ من كريم على الهواء مباشرةً عبد الرحمن الأبنودي يتبرأ من كريم على الهواء مباشرةً

يبدو أنّ الأصداء السّلبية حول أكثر الأفلام إثارة للجدل "حلاوة روح" لا زالت مستمرة، ففي حلقة برنامج آخر النّهار الذي يقدّمه الإعلامي محمود سعد على "قناة النّهار" حلّ الطّفل كريم عبد المنعم أو كما أَطلق على نفسه كريم الأبنودي ضيفاً على الحلقة.
كريم كان يتحدّث عن حلاوة روح وأكّد أنّ الفيلم لا يتضمّن مشاهد خلعية أو ألفاظ سيئة حيث رفض بعض الجّمل التي اعتبرها خادشة للحياء.

كريم فوجئ أثناء اللقاء باتصال من الخال عبد الرحمن الأبنودي أبدى فيه اعتراضه الشديد على تسمية كريم لنفسه بكريم الأبنودي، وقال الأبنودي : "أنّا معجب بموهبة كريم وأحترمه وأقدّر فنّه ولكنّي أرفض أنّ تُنسب عائلة الأبنودي له، وذلك حتّى لا يأتي يوم ويقول لي

النّاس ابنك كريم قدّم دور سيء في فيلم"، وأضاف عبد الرحمن انّه لا يريد أنّ يجد نفسه يوماً متهماً على سلوك طفل لا علاقة له به، وقال: "بناتي فقط من حقهن حمل اسمي ولا أحد غيرهن"، وطلب من كريم وأسرته تغيير اسمه حتى لا يضّطر للجوء إلى القانون.

وفي اتّصال آخر من والدة كريم، أكّدت أنّه لا يوجد أي مشكلة في الفيلم وأنّها وافقت على السيناريو لأنّها لم تجد به أي خروج عن القواعد، وأبّدت والدة كريم اعتراضها على كلام الشّاعر عبد الرحمن الأبنودي، وقالت أنّ هناك قرية تدعى أبنود، والاسم ليس حكراً على الشّاعر الأبنودي، وعندما طالبها محمود سعد بتغييره حتى لا يتضايق الشّاعر الكبير لأنّ هذا حقه حسب قوله، رفضت والدة كريم، وأكّدت أنّه عُرف في الوسط الفنّي بهذا الاسم، وأنها لنّ تغيره.

 

 

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