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القبض على الراقصة سما المصري

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القبض على الراقصة سما المصري القبض على الراقصة سما المصري

ألقت الإدارة العامة للمصنفات الفنية في وزارة الداخلية، القبض أمس على الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري بتهمة استخدامها أجهزة بث غير مرخصة رسمياً في قناة "فلول" التي تملكها، والتي تم افتتاحها منذ شهور قليلة وأثارت ضجة كبيرة بسبب ما تحتويه من برامج وصفت بالإباحية والإيحاءات الجنسية.
وحتى الآن لا تزال سما داخل النيابة لإجراء التحقيقات معها.

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سيدتي