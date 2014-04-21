3 وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية

كشف وزير الصحة السعودي عبد الله الربيعة، الأحد، عن تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا، 3 وفيات و10 إصابات، وذلك في أكبر إعلان عن ضحايا في يوم واحد منذ سبتمبر 2012.

ويصل إجمالي الإصابات منذ الإعلان عن ظهور فيروس الكورونا في المملكة إلى 244 حالة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 79 حالة.

وبوفيات اليوم، يرتفع عدد الوفيات التي تم الإعلان عن تسجيلها في السعودية خلال 2014 إلى 22 حالة.

وبيَّن «الربيعة»، في مؤتمر صحفي نشر تفاصيله الموقع الإكتروني لوزارة الصحة السعودية أن «الإصابات الجديدة تضمنت 7 حالات في جدة، و4 في الرياض، وواحدة في كل من المدينة المنورة ونجران».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، «وفاة 3 (من بين الـ13) وهم مقيم بمحافظة جدة يبلغ من العمر 49 سنة، ومواطن من منطقة نجران يبلغ من العمر 68 عاما، ومواطن من منطقة المدينة المنورة يبلغ من العمر 68 عاما».

ويعد هذا هو أكبر عدد من الإصابات والوفيات يتم الإعلان عنه خلال يوم واحد.

وأشار وزير الصحة السعودي، خلال المؤتمر الذي حضره متخصصون في مكافحة الأمراض المعدية، إلى أن «الوزارة تبذل قصارى جهدها لاحتواء الفيروس».