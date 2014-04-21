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ماذا يفعل عمرو دياب في تل أبيب؟

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ماذا يفعل عمرو دياب في تل أبيب؟ ماذا يفعل عمرو دياب في تل أبيب؟

أعلن افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حضور بأغانيه في تل أبيب حيث كتب قائلاً " إجازتي الشخصية في عيد الفصح، أنا في مطعم للمأكولات التركية في تل أبيب، المطعم إسرائيلي والمأكولات تركية والقهوة عربية والأغاني التي تسمع هي من ألبوم "قمرين" لعمرو دياب".
وقد أثار ذلك استياء الكثيرين، وإنهالوا عليه بوابل من التعليقات القاسية، متهمين إسرائيل بسرقة كل شيء من أغان ومأكولات كونهم لا يملكون هوية ولا حضارة.

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