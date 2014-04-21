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البيت الأبيض تعمد تسريب صورة العاهل السعودي بـ” أنبوب التنفس” خلال زيارة أوباما

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قالت مصادر دبلوماسية أمريكية، إن البيت الأبيض «تعمد تسريب صورة العاهل السعودي، الملك عبدالله، بـ(أنبوب التنفس) خلال زيارة الرئيس باراك أوباما إلى الرياض نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن العاهل السعودي يحتضر ويعاني من السرطان».

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية، أن «الصورة التي انتشرت سريعا في كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية والإسرائيلية تم التقاطها من قبل موظفي البيت الأبيض خلال لقاء أوباما بالعاهل السعودي في الرياض، 28 مارس الماضي».

وأضافت المصادر: «الجانب السعودي لم يرد التقاط أي صور للملك عبدالله وهو في هذه الحالة المرضية التي يرثى لها، لكن مصور البيت الأبيض أقنعهم بالتقاط الصورة خلال لقاء وصفه بأنه (تاريخي يجب أن يتم توثيقه)».

وتابعت: «الصورة تم إرسالها مباشرة إلى المكتب الصحفي والإعلامي للبيت الأبيض الذي أرسل بدوره الصورة إلى المعارضة ، وكانت الصورة رسالة من إدارة أوباما على أن (عبدالله) سينتهي قريبا، وكذلك باقي العائلة المالكة»، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن الصورة بعد أن فشل العاهل السعودي والرئيس الأمريكي في تحقيق أي تقدم حول القضايا الشائكة المطروحة خلال اللقاء.

869كان مركز أبحاث شيعي معارض بالسعودية، نقل الأسبوع الماضي، عن مصادر أمريكية، قولها إن الملك عبدالله يعاني من سرطان الرئة، وربما لن يعيش لأكثر من 6 شهور.

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