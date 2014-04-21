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صلاح عيسى: زعلان أوي على القبض على سما المصري

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صلاح عيسى: زعلان أوي على القبض على سما المصري صلاح عيسى: زعلان أوي على القبض على سما المصري

قال صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة:”  إنه تعيس جدا وزعلان أوي على القبض على الفنانة سما المصري”، مضيفًا: ” أنا كنت بتابعها من باب العلم بالشيء” .

وأضاف عيسى في حوار على قفضائية ” المحور” أمس الاحد  :” خبر إغلاق قناة فلول يدعو للدهشة، القناة كانت تبث منذ 3 أشهر، أين كانت أجهزة الشرطة قبل ذلك؟” .

وطالب صلاح عيسى سما المصري بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص، ولكن تقعد تقول ما تشاء ده يعتبر «فوضى إعلامية».

وأوضح صلاح عيسى أن «الناس فاهمة إن الحرية تعني اشتم ما أشاء، وأفعل ما أشاء، ولكن ما ذنب القارئ أو المشاهد لأتعلم الألفاظ السوقية دي؟».

وطالب صلاح عيسى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بإصدار ميثاق شرف إعلامي لضبط الحالة الإعلامية السائدة في المجتمع.

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