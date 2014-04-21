أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المصريون بغرب أوروبا يدشنون الحملة الشعبية لدعم السيسى فى بروكسل

Google+ Print
المصريون بغرب أوروبا يدشنون الحملة الشعبية لدعم السيسى فى بروكسل المصريون بغرب أوروبا يدشنون الحملة الشعبية لدعم السيسى فى بروكسل

أ. ش. أ

قام عدد كبير من أبناء الجاليات المصرية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، أمس الأحد، بتدشين الحملة الشعبية لدعم عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر وذلك انطلاقا من بروكسل.

وقال عمر حشيش المنسق العام للحملة الشعبية لدول غرب أوروبا رئيس الجبهة الوطنية للمصريين فى فرنسا، فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط لدى عودته إلى باريس، إنه تم تدشين الحملة الشعبية لدول غرب أوروبا لدعم المشير السيسى رئيسا، حيث تم الاتفاق على التنسيق فيما بين الجاليات المصرية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، من أجل القيام بالدعاية الانتخابية اللازمة.

وأضاف أن الدعاية الانتخابية ستتم من خلال النزول إلى أماكن تجمع الجاليات المصرية فى الدول الثلاث لشرح وتقديم "مرشحنا الرئاسى"، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات تسلط الضوء على أسباب دعم المشير السيسى "وبصفة خاصة ما يتوافر لدى السيسى من قناعة تامة لما يملكه الشعب المصرى من إرادة وعزيمة على النهوض بمستقبله".

وتابع أن السيسى يدرك أيضا وبشكل كامل حجم التحديات والمخاطر التى يتعرض لها الوطن، مشددا على أن الشعب المصرى الذى يملك الإرادة بحاجة إلى رئيس يملك إبداع الإدارة.

وأشار إلى أن العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت على مدار اليوم الأحد عدة فعاليات قام بها أبناء الجاليات المصرية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، حيث نظموا وقفة أمام مقر الاتحاد الأوروبى تنديدا بالإرهاب وبموقف البلدان الأوروبية إزاء ما تشهده .

وقال حشيش إن المشاركين فى الوقفة أدانوا ونددوا ـ فى بيانهم خلال الوقفةـ بالتقرير الصادر مؤخرا عن الاتحاد والبرلمان الأوروبى بشأن مصر، خاصة ما تطرق إليه من مزاعم حول استخدام السلطات المصرية للعنف تجاه المواطنين.

وأشار إلى أن المصريين الذين شاركوا فى الوقفة أكدوا فى البيان أن ما تضمنه التقرير الأوروبى ينافى تماما الحقيقة، ويتجاهل فى الجانب الآخر ما يمارسه فصيل يتخذ من العنف أسلوبا لإسقاط الدولة وتقويض إرادة جموع الشعب، مؤكدين أن القضاء المصرى "سلطة ذات سيادة مستقلة محايدة"، وشددوا على رفضهم تدخل دول الاتحاد الأوروبى فى شئون السيادة المصرية عن طريق طمس الحقائق الدامغة أو عن طريق عدم إدراج الجماعة التى تمارس العنف ضد الوطن والمواطن فى قائمة المنظمات الإرهابية"، وذلك من شأنه تدعيم الإرهاب وتقويض الدولة وإشاعة الفوضى، وهذه الأفعال تخالف كل المواثيق والأعراف الدولية".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية