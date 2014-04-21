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وزير التربية والتعليم: حذفنا 30% "حشو" من المناهج الدراسية

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وزير التربية والتعليم: حذفنا 30% "حشو" من المناهج الدراسية وزير التربية والتعليم: حذفنا 30% "حشو" من المناهج الدراسية

قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إن ما تم حذفه من المناهج التعليمية، يمثل 30% من المحتوى، وقد تم الحذف وفقا لدراسة سابقة أجرتها الوزارة، كشفت عن أن تلك النسبة تمثل "حشوًا" لا أهمية له.

وأضاف "أبو النصر" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الفتاح فى برنامج "سيادة المواطن" الذى تقدمه عبر قناة "المحور" أن كل المحتوى المحذوف، تم وضعه على موقع الوزارة، كما أرسل إلى جميع مديريات التعليم فى جميع المحافظات، وهناك لجان تفتيش على المدارس، للتأكد من تبليغ الطالب الأجزاء المحذوفة من المناهج.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أرسلت قوافل من صفوة المدرسين، تزامنت مع بدء الفصل الدراسى الثانى، مؤكّدًا أن القوافل سافرت إلى 24 محافظة، كان آخرها محافظة أسوان، حيث مكثت هناك ثلاثة أيام، لتعويض ما سببته أحداث الفتنة فى أسوان من تأخر للعملية الدراسية.

وأشار إلى أن شركة للطيران ساهمت فى تلك القوافل، عن طريق تقديم تخفيضات هائلة على تذاكر انتقال المعلمين، الذين بدورهم بذلوا مجهودات مضاعفة لتخفيف العبء عن الطالب، الذى عانى من انعكاس تأخر الدراسة، بسبب الأحداث السياسية.

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