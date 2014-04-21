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العميد الأحمدي مديراً لقوة أمن المسجد النبوي

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العميد الأحمدي مديراً لقوة أمن المسجد النبوي العميد الأحمدي مديراً لقوة أمن المسجد النبوي
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العميد محمد الأحمدي

المدينة المنورة – خالد الزايدي

    أصدر مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني قراراً بتعيين العميد محمد بن وصل الأحمدي قائداً للقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف. وعبر العميد الأحمدي عن شكره للواء الشهراني على هذه الثقة والتي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن وأداء للواجب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وتقلد الأحمدي عدة مناصب وهي مديراً لمركز شرطة المطار والمنطقة المركزية ومديراً لإدارة الضبط الجنائي وأثبت خلال عمله كفاءته الأمنية وقدرته العالية على تحمل المسؤولية.

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