حصة الشعلان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة العلوم الصحية.. اليوم

تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة حصة بنت طراد الشعلان، تبدأ عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين 21 جمادى الآخرة 1435ه (21 أبريل 2014م) مراسم حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طالبات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية على مستوى الدراسات العليا بكليتي الطب والصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وعلى مستوى البكالوريوس في كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية وكليات التمريض بالرياض وجدة والأحساء، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

ويبدأ برنامج الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة كريمة من آيات الله البيِّنات، ثم مسيرة الخريجات، تليها كلمة الخريجات، ثم كلمة معالي مدير الجامعة وتلقيها نيابة عنها عميدة كلية التمريض بالرياض الدكتورة هيا الفوزان. ثم تشاهد الحاضرات بعد ذلك فيلمًا وثائقيًّا عن المدينة الجامعية ثم تتفضل سمو الأميرة حصة بتسليم الشهادات وتكريم المتفوقات من الخريجات.

هذا ويبلغ إجمالي عدد الخريجات في المدن الجامعية الثلاث 289 خريجة منهن 219 على مستوى البكالوريوس و70 طالبة على مستوى الدراسات العليا وبرنامج المنح، علمًا بأن إحصائية خريجات الدراسات العليا كانت كما يلي: 9 خريجات في زمالة التخصصات الدقيقة بالرياض وجدة، و53 طالبة من الرياض، جدة والأحساء حصلن على شهادة الاختصاص السعودية/ العربية، بينما تخرجت 5 طالبات في ماجستير التعليم الطبي وماجستير الصحة العامة (إدارة الأنظمة والجودة الصحية).

أما على مستوى البكالوريوس فقد تخرجت 36 طالبة في كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية، 59 في كلية التمريض بالرياض، 57 في كلية التمريض بجدة، و67 في كلية التمريض بالأحساء. بالإضافة إلى تخريج عدد من الطالبات وفي برنامج المنح في زمالة التخصصات الدقيقة بعمادة الدراسات العليا بالرياض وفي شهادة الاختصاص السعودية/ العربية بعمادة الدراسات العليا بالأحساء.