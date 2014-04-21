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سفير المملكة لدى إيرلندا يكرم الطلبة السعوديين المتفوقين

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سفير المملكة لدى إيرلندا يكرم الطلبة السعوديين المتفوقين سفير المملكة لدى إيرلندا يكرم الطلبة السعوديين المتفوقين

    كرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدريس الجمعة عدداً من المبتعثات والمبتعثين المتفوقين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إلى جانب تكريم عدد من الدارسين في الجامعات الإيرلندية الرائدة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية. وحضر الحفل السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين والذي أقيم في قصر الرئاسة في دبلن، دولة رئيس الوزراء الإيرلندي السيد إيندا كيني، ووزير التعليم والمهارات الإيرلندي السيد روري كوين.

وأثنى دولة كيني في كلمته على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والعلاقات المتميزة بين المملكة وإيرلندا في المجال التعليمي، متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور.

ورفع السفير الدريس، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على الدعم السخي والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناؤنا وبناتنا المبتعثون في كافة الدول، مؤكداً أن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ المملكة يدل على اهتمام القيادة في الاستثمار بالعنصر البشري الوطني المؤهل.

وحث الطلاب والطالبات بالتركيز على النجاح وجعله الهدف الأسمى للرجوع للوطن محملين بشهادة من العلم، من أجل المشاركة الايجابية في بناء الوطن الذي ينتظرهم.

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