بلدية القنفذة تدعو أصحاب المنح لتحديث بياناتهم خلال شهر

القنفذة – عبده احمد الناشري

دعت بلدية محافظة القنفذة عموم المواطنين أصحاب الأوامر الملكية الذين لم يتم تحديث بياناتهم حتى عام 1435ه بأن عليهم مراجعة البلدية لمدة شهر اعتباراً من 20/06/1435ه مصطحبين معهم صورة واضحة من الهوية الوطنية أو وكالة شرعية مجددة لمن لم يتمكن من الحضور.

واكد رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس علي بن محمد القرني ضرورة الالتزام بالموعد المحدد.