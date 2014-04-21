الزياني: ادعاءات المالكي بحق المملكة للتغطية على إخفاقه السياسي

الرياض - واس

استنكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الإدعاءات المتكررة التي يرددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بحق المملكة العربية السعودية، زاعماً تدخلها في شؤون العراق، ووصفها بالاتهامات غير المسؤولة التي تتنافى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية. وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن رفض دول المجلس للمزاعم التي يطلقها رئيس الوزراء العراقي، والاتهامات التي يوجهها بشكل مستمر إلى دول المجلس، عاداً هذه المزاعم أنها تأتي في سياق التغطية على الإخفاق في التعاطي مع قضايا العراق وقواه السياسية؛ ومؤكداً أن دول مجلس التعاون تكن للعراق وشعبه الشقيق كل محبة وتقدير، ويهمها عودة الأمن والاستقرار إلى العراق، وتعزيز وحدته الوطنية عبر عملية سياسية تشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية، ومكونات المجتمع العراقي كافة دون إقصاء أو تهميش. واختتم الدكتور عبداللطيف الزياني تصريحه بالتعبير عن أمله في أن يتبنى رئيس الوزراء العراقي سياسات تسهم في استقرار العراق وتنميته، وتعزيز وحدته الوطنية، بما يحقق تطلعات أبنائه، وينسجم مع المصالح العربية العليا.