«ملتقى المرصد الحضري» يستعرض مؤشرات التنمية في الرياض

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أميرالرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة الرياض صباح اليوم الاثنين جلسات "الملتقى الأول للمرصد الحضري لمدينة الرياض" الذي تنظمه الهيئة بقصر الثقافة في حي السفارات.

ويناقش برنامج الملتقى عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالمراصد الحضرية والمؤشرات بمشاركة عدد من الخبراء والمنظمات المحلية والدولية، حيث تفتتح أولى الجلسات بورقة عمل عن المراصد الحضرية "المفاهيم والمقاصد والتشاركية" يلقيها الخبير في المعهد العربي الانمائي الدكتور أحمد طه صغير، يلي ذلك عرض عن مؤشرات التنمية البشرية يقدمه ياسين بن حسن ياسين مدير فريق مكتب الأمم المتحدة، وفي ختام الجلسة الاولى يلقي الدكتور إبراهيم الجطيلي منسق المرصد الحضري الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية ورقة عمل عن المرصد الحضري الوطني وعلاقته بالمراصد الحضرية المحلية.

وفي الجلسة الثانية يقدم محمد الاحمري من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عرضاً عن المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض، يلي ذلك عرض نتائج قياس الرضا لسكان مدينة الرياض يقدمه المهندس عبدالرحمن الوهيبي من هيئة تطوير الرياض، وتختتم الجلسة الثانية بعرض من الدكتور طارق الشيخ مدير مكتب المستوطنات البشرية للمدن العربية عن تقرير حالة المدن العربية. ومن المقرر أن تختتم جلسات الملتقى الأول للمرصد الحضري لمدينة الرياض باستعراض توصيات الدورة الاولى للمرصد والخطوات القادمة للمرصد الحضري لمدينة الرياض.