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«الصحة» تستعين بشركة عالمية لتصنيع لقاح مضاد ل«كورونا»

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«الصحة» تستعين بشركة عالمية لتصنيع لقاح مضاد ل«كورونا» «الصحة» تستعين بشركة عالمية لتصنيع لقاح مضاد ل«كورونا»

    كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني عن قرب وصول إحدى الشركات العالمية المتخصصة إلى المملكة لمناقشة تصنيع لقاح مضاد لفيروس "كورونا" ودعم الجهود القائمة حالياً، مؤكداً وجود أبحاث مستمرة لإيجاد علاج ناجع لهذا الفيروس.

وقال د. مرغلاني أنه في ذات السياق سيتم تكثيف الاجتماعات وبشكل يومي مطلع الأسبوع الحالي لأعضاء اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية واللجنة العلمية لمكافحة العدوى لمناقشة مستجدات وضع فيروس كورونا ميرس (Mers- cov) ومراجعة نتائج فحص جينات الفيروس التي سبق وأن أرسلت لمختبرات خارج المملكة لتحليلها ومقارنتها بما تم عزله من قبل.

وأضاف: إن الوزارة دعت منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الخبراء من أوروبا وكندا وأمريكا ودول شرق آسيا ودول مجلس التعاون ودول أخرى للاجتماع نهاية الشهر الحالي لمناقشة وضع ال"كورونا" ومستجدات المرض، وذلك في إطار المشاورات التي تقوم بها الوزارة لتكثيف الجهود للتصدي لهذا الفيروس والحد من انتشاره.

ولفت د. مرغلاني إلى أن وزارة الصحة سبق أن دعت خبراء من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة العدوى في كل من أمريكا وأوروبا وخبراء آخرين من دول مجلس التعاون لنفس الهدف ولا زالت في تواصل مستمر للبحث عن أي تقدم في هذا المجال.

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