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نجلة الفخرانى: طعن الإخوان بشرفى أسلوب منحط تتبعه الجماعة فى خصومتها

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نجلة الفخرانى: طعن الإخوان بشرفى أسلوب منحط تتبعه الجماعة فى خصومتها نجلة الفخرانى: طعن الإخوان بشرفى أسلوب منحط تتبعه الجماعة فى خصومتها

قالت الدكتورة ياسمين الفخرانى، نجلة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، إن الطعن فى شرفها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتهم الزج بها فى واقعة مدرب الكاراتية بالمحلة بحسب ما تداولته بعض المواقع التابعة للجماعة الإرهابية لم يقتصر عند هذا الحد، مشيرة إلى أنه خلال حكم الجماعة لمصر روجوا شائعات تؤكد كفرها تارة، وانتماءها لفلول الحزب الوطنى المنحل تارة أخرى.

وأضافت "الفخرانى" خلال حوارها ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم 2، أن هذا الأسلوب المنحط الذى تتبعه جماعة الإخوان و"القطعان" التابعة لها فى مواجهة معارضيها يؤكد عدم انتمائهم للدين الإسلامى الوسطى كما يدعون.

وناشدت "الفخرانى" وسائل الإعلام بعدم تداول لفظ سيديهات المحلة خلال تناول القضية لعدم إحراج شرفاء البلدة، وتابعت قائلة "رجاء أكتبوا سيديهات مدرب الكاراتية وليس المحلة"، مشددة على أن مثل هذه الشائعات انعكست بالسلب على عائلتها وجعلتها فى حالة محرجة على الرغم من براءة ساحتها تماماً مما تروج له الجماعة الإرهابية.

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