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أهالي بورسعيد يتوافدون لمشاهدة دمي امير قطر و الشيخة موزة و باسم يوسف و اردوغان في شم النسيم

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أهالي بورسعيد يتوافدون لمشاهدة دمي امير قطر و الشيخة موزة و باسم يوسف و اردوغان في شم النسيم أهالي بورسعيد يتوافدون لمشاهدة دمي امير قطر و الشيخة موزة و باسم يوسف و اردوغان في شم النسيم

” اللنبي ” كلمة تشير الي اللورد ليندون اللنبي الذي اصدر فرمانًا ضد في عام 1956، و من هذا اليوم قام أبناء بورسعيد بصنع دمي علي شكل ” اللنبي ” و القوا بها في النار تعبير عن غضبهم منه و بعد ذلك اصبح ذلك احتفال البورسعيدية في كل عام بـ” اللنبي”  تم تحويل الاسم الي ” المبي” .

و هذا العام أقام أل خضير دمي جدية عما يكرهه ابماء بورسعيد بصفة خاصة و مصر بصفة عامة ووجهوا سهمان نقدهم الي امير قطر و زوجته الشيخة موزة و الرئيس التركي اردوغان و الامريكي اوباما و باسم يسوف الساخر التلفزيزوني . و

تدلفع الالاف من أبناء بورسعيد الي مشاهدة المزار السنوي لـ آل خضير محسن و مصطفي خضير، كما أقام بعض من أهالي بورسعيد معرض لالة السمسية و تطورها.

و كان ابناء بورسعيد يقومون بإشعال الحرائق لهذه الدمي و التي تنوعت أشكالها و شخصياتها . فعلي مدار سنوات طويلة كان حكام الكرة و اضطهادهم من حكام الكرة و انتقدوا القذافي و جورج بوش الاب و الابن و احيانا يبتكرون شخصيات للصوص و غيرهم ممن يضرون بمصر .

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