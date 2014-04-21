حبس سما المصرى 4 أيام لاتهامها بـنشر الرذيلة عبر قناة ” فلول”

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق، رئيس النيابة، بحبس الراقصة سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بـ«نشر الرذيلة» عبر قناة «فلول».

وجهت النيابة لـ«سما» تهم بث قناة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتقديم برامج خادشة للحياء العام، والدعوة إلى نشر الرذيلة، والفساد في المجتمع عبر قناة «فلول».

وقالت المتهمة أمام محمد ممدوح وكيل النيابة، إنها فوجئت عصر الأحد بدخول 6 ضباط من شرطة المصنفات لمقر القناة وألقوا القبض عليها وحرزوا الأجهزة المستخدمة في البث، مضيفة أنها فتحت القناة من ثلاثة أشهر.

وأكدت أنها لا تملك أي أجهزة بث من داخل مصر وتبث القناة عبر القمر الصناعى «نور سات»، مشيرة إلى أنها «فنانة تقدم فنا استعراضيا راقيا بصورة ساخرة من خلال كليباتها والتي تتضمن الأوضاع التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة».

وألقي القبض على الفنانة سما المصري وشريكها الخليجي بمكتب إدارة قناة «فلول» التي يمتلكانها وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الدقي، بتهمة مخالفة شروط التعاقد مع إدارة المصنفات الفنية، التابعة لمديرية أمن الجيزة، وشروط التراخيص الواردة في العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامي.