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نائب رئيس الوزراء الاثيوبى : إثيوبيا تستخدم المعونات الأجنبية بطريقة فعالة

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نائب رئيس الوزراء الاثيوبى : إثيوبيا تستخدم المعونات الأجنبية بطريقة فعالة نائب رئيس الوزراء الاثيوبى : إثيوبيا تستخدم المعونات الأجنبية بطريقة فعالة

أكد ديميك ميكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبى أن إثيوبيا تستخدم المعونات الأجنبية بطريقة تتسم بالفعالية ، وأنها تستند فى ذلك إلى مبادىء الدولة الأساسية فيما يتعلق بالملكية والمحاسبة المتبادلة والنتائج.

ونقل مركز /والتا/ الاعلامى الاثيوبى اليوم عن نائب رئيس الوزراء قوله ـ خلال مؤتمر للشراكة العالمية تم عقده فى مكسيكوسيتى بالمكسيك ـ إن والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بإثيوبيا تساعد على استخدام المعونات الأجنبية بطريقة فعالة، وإن الاقتصاد الاثيوبى سجل نمواً خلال فترة الأعوام العشرة الماضية نتيجة تلك الجهود والرؤية الواضحة والاستراتيجية التى وضعتها الحكومة الاثيوبية.

وقال إن الحكومة الاثيوبية تتعامل بصورة وثيقة مع الدول المانحة وفقاً لمبادىء القيم المشتركة والتخطيط المشترك والتوافق الواضح والمراقبة المشتركة ، وأضاف ” إن إثيوبيا خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها للتعليم والصحة والأمن الغذائى ، وأن هذه السياسات التى تهدف إلى مساعدة الفقراء بدأت تؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة بالنسبة للتخفيف من مشكلة الفقر فى إثيوبيا”.

وأشار المركز الاعلامى الاثيوبى إلى أن المؤتمر الذى حضره نائب رئيس الوزراء الاثيوبى شارك فيه أكثر من 1500 شخصية من كبار الوزراء والخبراء ، وأنه يعتبر أول مؤتمر يعقد على مستوى عال منذ مؤتمر الشراكة العالمية الذى عقد فى مدينة بوسان بكوريا الجنوبية عام 2012.
> أ ش أ

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