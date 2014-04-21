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ضبط 40 مطلوبا من المحكوم عليهم .. و 194 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 40 مطلوبا من المحكوم عليهم .. و 194 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 40 مطلوبا من المحكوم عليهم .. و 194 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة عند مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام .. تم ضبط 40 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 194 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت اليوم الاحد مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى الليلة أن من بين المضبوطين : المحكوم عليه : سعيد ى . ز . م ( مواليد 15/4/1986 ) المقيم فى حى البراهمة برفح والمتهم فى قضية جنايات ( عاهة مستديمة وإحراز سلاح وذخيرة ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .. الى جانب ( 22 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، ( 4 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، عــدد ( 10 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، وعدد ( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. تم ضبط وتحرير عدد ( 194) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

أ ش أ

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