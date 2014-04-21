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موريتانيا تحدد يوم 21 يونيو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية

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موريتانيا تحدد يوم 21 يونيو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية موريتانيا تحدد يوم 21 يونيو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية

موريتانيا

دعت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، الناخبين الموريتانيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الحادي والعشرين يونيو القادم للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد مرسوم رئاسي صدر الليلة استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يوم السبت الحادي والعشرين من يونيو القادم ..على أن تشهد البلاد جولة ثانية للاعادة – اذا ما عت الظروف لها – يوم السبت الخامس من يوليو القادم .

وأضاف البيان أن المجلس الدستوري سينشر اللائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم الخميس 8 يونيو، مشيرًا إلى أنه يحق لكل شخص مترشح الاعتراض على اللائحة المؤقتة.

أ ش أ

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