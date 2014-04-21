يوسف: النتيجة لا تعجبني.. ولكن

أقر محمد يوسف المدير الفني للأهلي بأن فوز فريقه على الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدف واحد دون رد، كنتيجة غير جيدة بالنسبة له.

الأهلي اكتفى بهدف في ملعبه، قبل أن ينتقل للمغرب لخوض إياب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال يوسف بعد المباراة: "النتيجة لا تعجبني، وأقر بأن أداء اللاعبين قياسيا بالمباريات السابقة لهم في الدوري أقل".

ثم استدرك "لكننا حققنا ميزة جيدة، وهي أن شباكنا ظلت نظيفة، وهو ما سيعين الفريق في جولة الإياب".

وبرر يوسف تراجع مستوى الأهلي بالإصابات والغيابات التي عانى منها الفريق، مذكرا "خضنا اللقاء بدون حسام عاشور، أحمد فتحي وعمرو جمال.. وهو ما كان له أثره بلا شك".

وأكد "عودة هؤلاء الغائبين ستدعمنا بشكل جيد في جولة الإياب، طبعا سيكون هدفنا الفوز لحسم الأمور دون مشاكل".