يوسف: تغيير يدان؟ مستواه لم يكن جيدا

فسر محمد يوسف المدير الفني للأهلي تغيير موسى يدان في مباراة الدفاع الحسني الجديدي بالكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي اكتفى بهدف واحد في فوزه على ملعبه، قبل خوض جولة الإياب من دور الـ16 الثاني بالكونفدرالية.

خلال اللقاء خرج يدان الذي يعد من أبرز لاعبي الأهلي في الأسابيع الماضية، ودخل في مكانه أحمد شكري.

وأوضح يوسف سبب التغيير، قائلا: "يدان كان في غير يومه، مستواه أقل من المعهود".

وتابع "كان هدفنا إحراز الهدف الثاني، لهذا دفعت بأحمد شكري على أمل تنشيط الجبهة اليسرى".

لكن الأهلي ظل بهدف وحيد وانتهت المباراة بهذه النتيجة.