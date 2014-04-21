عبد الحفيظ: عذر؟ هل تذكرون أخر مرة لعب فيها تريزيجه بجوار مانجا؟

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن لفريقه العذر في تحقيق فوز هزيل على الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدف دون رد في القاهرة.

الأهلي اكتفى بهدف، قبل أن يخوض جولة الإياب في المغرب من دور الـ16 الثاني بالكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الحفيظ بعد المباراة للصحفيين: "هناك عذر للفريق على الجميع التنبه له".

وأوضح "الإصابات والغيابات أثرا طبعا، هل تذكرون أخر مرة لعب فيها محمود تريزيجيه بجوار أحمد نبيل مانجا في وسط الملعب؟".

ويشير عبد الحفيظ لغياب حسام عاشور عن وسط الأهلي، وكذلك مشاركة ثنائي ارتكاز لم يلعب سويا كثيرا هذا الموسم.

وأفاد عبد الحفيظ "أخر مرة لعب فيها هذا الثنائي سويا كان في أول مباراة للأهلي بالموسم أمام الإنتاج الحربي، منذ ذلك الحين لم يلعب معا".

وقلل عبد الحفيظ من قيمة نتيجة لقاء الذهاب، مفصحا "الآن في كرة القدم الحديثة يجب أن تفوز خارج ملعبك وألا ترتكن لنتيجة الذهاب حتى لو كانت كبيرة لصالحك".