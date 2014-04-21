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الشباب يعود بهدفين متأخرين أمام الاتفاق في نصف نهائي كأس الملك

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الشباب يعود بهدفين متأخرين أمام الاتفاق في نصف نهائي كأس الملك الشباب يعود بهدفين متأخرين أمام الاتفاق في نصف نهائي كأس الملك

حول الشباب تأخره بهدفين إلى التعادل في وقت قاتل من مواجهة الاتفاق بذهاب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وظل الشباب متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 80، إذ نجح في تسجيل الأول قبل أن يخطف التعادل في الدقيقة 90.

سجل هدفي الاتفاق بابي واجيو المهاجم السنغالي في الدقيقتين 37 و70.

ثم قلص مهند عسيري النتيجة في الدقيقة 80، وخطف ماجد المرشيدي التعادل في الدقيقة 90 ميسرا الأمور في لقاء الإياب.

ويستضيف الشباب نظيره الاتفاق في لقاء العودة يوم 27 أبريل الجاري، على أن يواجه الفائز منهما، الفريق الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد.

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