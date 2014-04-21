جدو يعاني من كدمة

أصيب محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي، خلال مشاركته في مباراة الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

الأهلي اكتفى بفوز بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية مساء يوم الأحد.

وبعد المباراة، أعلن الأهلي عبر جهازه الطبي عن إصابة جدو خلال اللقاء بكدمة في الركبة.

جدو شارك أساسيا على الجناح ليشكل مثلثا هجوميا مع عبد الله السعيد وأحمد رؤوف، وجلس السيد حمدي بديلا، وغاب عمرو جمال عن الفريق.

بعد المباراة، صرح طه بصري أيقونة الأهلي أثناء تحليله للمباراة في القناة الرسمية بالنادي الأحمر "جدو لا يجيد حين يتحرك من الجناح، فلا هو يملك القدرة على المراوغة ولا السرعة.. مكانه كرأس حربة فقط".