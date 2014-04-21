أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ينتظر المعاملة بالمثل من الدفاع الجديدي

Google+ Print
الأهلي ينتظر المعاملة بالمثل من الدفاع الجديدي الأهلي ينتظر المعاملة بالمثل من الدفاع الجديدي

الأهلي أكرم وفادة الفريق المغربي الدفاع الحسني الجديدي، وينتظر المعاملة بالمثل في جولة الإياب من دور الـ16 في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فاز الأهلي على ضيفه المغربي بهدف من دون رد في جولة الذهاب، خلال مباراة لم تشهد أي أزمات بين الطرفين.

وبعد المباراة، صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للصحفيين "أفضل ما في اللقاء هو الروح الطيبة بين الفريقين".

وتابع "الفريقان ظهرا في ألفة كبيرة، هذا أمر جيد حين نتحدث عن لقاءات بين أندية شمال إفريقيا".

وأضاف "أحسنا الضيافة.. الآن ننتظر معاملة بالمثل في المغرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع