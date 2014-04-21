الأهلي ينتظر المعاملة بالمثل من الدفاع الجديدي

الأهلي أكرم وفادة الفريق المغربي الدفاع الحسني الجديدي، وينتظر المعاملة بالمثل في جولة الإياب من دور الـ16 في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فاز الأهلي على ضيفه المغربي بهدف من دون رد في جولة الذهاب، خلال مباراة لم تشهد أي أزمات بين الطرفين.

وبعد المباراة، صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للصحفيين "أفضل ما في اللقاء هو الروح الطيبة بين الفريقين".

وتابع "الفريقان ظهرا في ألفة كبيرة، هذا أمر جيد حين نتحدث عن لقاءات بين أندية شمال إفريقيا".

وأضاف "أحسنا الضيافة.. الآن ننتظر معاملة بالمثل في المغرب".