ملف - فوز مقلق للأهلي بالكونفدرالية

فاز الأهلي على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي في ذهاب كأس الكونفدرالية بهدف وحيد قبل صدام الإياب.

ويقدم FilGoal.com ملف شامل لأبرز ما حدث في مباراة الأهلي، وما بعدها من تصريحات

الأهلي نجح في تسجيل هدف عن طريق عبد الله السعيد، ولكن فشلت العديد من المحاولات الهجومية للإطمئنان. (تقرير المباراة)

كما تألق حارس الدفاع الجديدي في حماية مرماه من هدف ثاني لعبد الله السعيد. (طالع التفاصيل والفيديو)

فوز الأهلي بهدف ليس فقط هو المقلق، ولكن لإصابة حارسه الأساسي شريف إكرامي. (التفاصيل)

وتوجه سعد سمير مدافع الأهلي لمطار القاهرة مباشرة عقب المباراة بعد استئذان مدربه لأداء العمرة. (التفاصيل)

ويقول عبد الحق بن شيخة المدير الفني للدفاع الحسني الجديدي أن الأهلي سيظل الأهلي، مؤكدا أن الأحمر هو الأقرب للتأهل.. طالع باقي التصريحات

بينما أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي بأت النتيجة لا تعجبه، ولكن .. طالع باقي التصريح

وتحدث يوسف عن سبب تغيير موسى يدان بأنه كان بعيدا عن مستواه. (التفاصيل)

وصرح شديد قناوي ظهير أيسر الأهلي أن حكم المباراة طلب منه عدم لعب رميات التماس لأنه ينفذها بطريقة خاطئة. (التفاصيل)

كما قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن لفريقه العذر في الفوز بهدف وحيد على الدفاع الحسني. وبرر ذلك بالآتي. طالع التفاصيل

ويعاني محمد ناجي جدو من كدمة عقب المباراة. (التفاصيل)

وينتظر مسؤلو الأهلي المعاملة بالمثل في المغرب من قبل نظرائهم في الدفاع الحسني. (طالع التفاصيل)