عبد الحفيظ: على معوض فهم أنه يلعب في الأهلي

فسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، العقوبة المضاعفة التي وقعها النادي على سيد معوض الظهير الأيسر بالفريق الأحمر.

الأهلي قرر تغريم معوض في عقوبة وصفها بالـ"كبيرة" على الظهير الدولي المخضرم، بسبب عدم حضوره لتدريبات الفريق بدون إذن الجهاز الفني.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "العقوبة كانت مضاعفة لأن غياب سيد معوض عن التدريبات تكرر، ودون إذن".

معوض فعل هذا الأمر مرتين، والأزمة كان سببها استبعاده من قائمة الفريق وعدم مشاركته بانتظام في الفترة الأخيرة.

وواصل عبد الحفيظ "على سيد معوض أن يفهم أنه يلعب للأهلي".

وتابع "لا يمكن أن تمتنع عن التدريبات لمجرد انزعاجك من قرار مدير فني، هذه الأشياء لا تحدث في الأهلي".

وأكد عبد الحفيظ أنه لم يتدخل في الأحداث الفنية، مفصحا "لا يمكن لي أن أتكلم عن الفنيات الخاصة بالمدرب، كابتن محمد يوسف فقط هو صاحب الحرية في قرار التشكيل".