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بنفيكا يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة 33

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بنفيكا يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة 33 بنفيكا يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة 33

لشبونة، (إفي): توج فريق بنفيكا رسميا اليوم بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ33 في تاريخه قبل جولتين على انتهاء البطولة، وذلك بعد فوزه على أوليانينسي بهدفين دون رد.

وكسر بنفيكا احتكار غريمه بورتو للقب في آخر ثلاث مواسم، ليعزز رقمه القياسي في البطولة، حيث يملك 33 لقبا مقابل 27 لبورتو، ويحل سبورتنج لشبونة ثالثا بـ18 لقبا.

وحصد "الصقور" اليوم النقطة 73 في الجولة 28 ، ليبتعدوا عن الوصيف سبورتنج لشبونة بسبع نقاط قبل مباراتين على النهاية، بينما تأكد بقاء بورتو في المرتبة الثالثة، حيث يملك 55 نقطة حتى الآن.

وعلى ملعبه لالوش الذي امتلأ عن آخره، فاز بنفيكا اليوم بفضل ثنائية نجمه البرازيلي ليما دوس سانتوس (ق57 و60) ليعوض ابناء المدرب جورجي جيسوس اخفاق الموسم الماضي.

وبإمكان بنفيكا تحقيق إنجاز تاريخي هذا الموسم يمحو به كارثة فقدان ثلاثة نهائيات بالموسم الماضي، إذ بلغ نهائي كأس البرتغال امام ريو أفي، ونصف نهائي كأس الدوري امام بورتو، بجانب نهائي البطولة الأهم دوري أوروبا امام يوفنتوس الإيطالي.

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