الهيئة العربية للتصنيع: لدينا مشروع لتشغيل مبانى الحكومة بطاقة الشمس

قال اللواء محمود زغلول المدير العام للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة أنشأت أول محطة للطاقة الشمسية فى عام 2010، مضيفاً أن الهيئة عملت على توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، وتم شراء رخصة من شركة ألمانية.

وأضاف "زغلول" خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، أنه بعد تصنيع 100 توربينة لتوليد طاقة من الرياح سنحصل على حق التصنيع، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 30 مليون مشترك بالكهرباء، ولو كل مواطن وفر لمبة سنوفر 1.2 ميجا وات.

وأوضح أن لديهم مشروعًا لتشغيل المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية، مؤكّدًا أن المستقبل يكمن فى الطاقة النظيفة والمتجددة، ولابد من البدء فى توفير الاستهلاك للكهرباء والطاقة.