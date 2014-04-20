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العثور على جثة شاب بها عدة طلقات نارية بسوهاج‎

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العثور على جثة شاب بها عدة طلقات نارية بسوهاج‎ العثور على جثة شاب بها عدة طلقات نارية بسوهاج‎

أرشيفية – جثة

بعد بلاغات الاهالى بسماع دوى لطلقات نارية بمنطقة الزراعات الواقعة بين قريتى برخيل والبورة بمدينة البلينا، عثر رجال الأمن منذ قليل على جثة لشاب 20 عام ملقاة بالقرب من الزراعات بزمام قرية برخيل بمدينة البلينا جنوب المحافظة، حيث تبين أن الجثة لشاب من قرية البورة يدعى عبداللاه سيف فهيم.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أكرم توفيق مساعد مدير الامن للجنوب يفيد بالعثورعلى جثة لشاب 20 عام ملقاة بالقرب من الزراعات بزمام قرية برخيل انتقل على الفور إلى مكان الواقعة العميدان حسين حامد وعصمت أبورحمة من إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها المقدم محمد رشيدى الشافعى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العميد عصام غانم رئيس فرع بحث الجنوب وتبين ان الجثة لشاب من قرية البورة يدعى عبداللاه سيف فهيم
> قررت نيابة البلينا برئاسة محمد الفهمى مدير النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة و مناظرة النيابة لملابسات الحادث.

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