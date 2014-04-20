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السعودية: القتل لخمسة متهمين وسجن 37 اخرين حتى 35 عاما ادينوا فى تفجيرات الرياض

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السعودية: القتل لخمسة متهمين وسجن 37 اخرين حتى 35 عاما ادينوا فى تفجيرات الرياض السعودية: القتل لخمسة متهمين وسجن 37 اخرين حتى 35 عاما ادينوا فى تفجيرات الرياض

تفجير الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بالقتل بحق خمسة متهمين وسجن 37 متهما اخرين مددا متفاوتة حتى 35 عاما من أفراد خلية إرهابية تضم 85 متهما ، وأدين هؤلاء باقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الارهابية شمال شرقى مدينة الرياض عام 2003 والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في البلاد وما خلفته تلك التفجيرات من قتل للابرياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة .

كما ادين المتهمون بإطلاق النار عمدا على رجال الأمن و المواطنين السعوديين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسرقة عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح .

وقد ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض ، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات فضلا عن تكفير الدولة ورجال أمنها .

أ ش أ

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