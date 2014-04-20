محافظ القليوبية يزور مطرانية شبرا للتهنئة بعيد القيامة

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم بزيارة مطرانية شبرا الخيمة.

وأكد علي أن مصر في حاجة شديدة إلى وحدة الصف والتلاحم وإعلاء مصلحة الوطن وتعزيز دور الامن ومساندة الجيش والشرطة حتى تستطيع مواجهة خطر الارهاب الداهم الذي يحاول الفتك بالوطن وتعود مصر لدولة سيادة القانون الذي لا يميز بين المواطنين.

جاء ذلك خلال تقديم التهاني للأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا لمصر الاستقرار والخروج من كبوتها إلى بر الأمان.

رافق المحافظ اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية والعميد اسامة عايش رئيس المباحث والشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة.