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فقدان اثنين من موظفي الأمم المتحدة في باكستان

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فقد موظفان محليان يعملان لدى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) في كراتشي، كبرى المدن الباكستانية، بحسب ما أفادت الشرطة، الأحد، مشيرة إلى احتمال تعرضهما للخطف.

وقال فيتوريو كماروتا، المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الموظفين اختفيا، الخميس.

وأضاف أن «اليونيسيف تستطيع تأكيد أن اثنين من موظفيها المحليين فقدا مساء الخميس في كراتشي. وتجري الشرطة تحقيقاتها، وتقوم مع مكتب اليونيسيف بالاتصال بعائلتيهما».

وتشتبه شرطة كراتشي في أن الموظفين خطفا.

وصرح جافيد ألام اودهو، المسؤول البارز في الشرطة أنه «من الممكن جدا أنهما خطفا»، مضيفا أنهما كانا يقوما بنزهة في كراتشي في منتجع على مشارف المدينة.

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