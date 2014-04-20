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«صوت روسيا»: موسكو طورت صواريخ قادرة على إغراق الولايات المتحدة في ساعة

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قالت مصادر روسية إن علماء روس في العاصمة موسكو يعملون على تنفيذ سلاح حديث وصفته بأنه «سلاح المستقبل»، ونقلت «روسيا اليوم» عن مصادر مطلعة قولها إن تجارب واختبارات أجريت في السنوات الأخيرة لتصميم صاروخ باليستي أطلق عليه «فولكانظ (البركان) قادر على تدمير أطنان من الجليد وإذابتها في دقائق معدودة، وقالت القناة على موقعها الإلكتروني إن الصواريخ قادرة على إغراق الولايات المتحدة في ساعة واحدة.

وأضافت «روسيا اليوم» أن صاروخًا واحدًا بوزن 5 أطنان قادر على إحراق مدينة متوسطة في خلال نصف ساعة، فيما تستطيع بضعة صواريخ من هذا الطراز إغراق مدينة كبرى خلال ساعة واحدة.

ونقلت روسيا اليوم عن خبراء قولهم: «العالم يقف الآن على عتبة الحروب الإعلامية والكوارث الاصطناعية، وفي الوقت الذي تبتكر فيه اليابان فيروسات إلكترونية ضارة، وتحاول دول الناتو شن هجوم على روسيا عبر أوكرانيا فإن الكرملين يختبر السلاح الذي يستطيع إغراق تلك الدول».

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