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مقتل 11 جنديا جزائريا و3 مسلحين في كمين شرق البلاد

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مقتل 11 جنديا جزائريا و3 مسلحين في كمين شرق البلاد مقتل 11 جنديا جزائريا و3 مسلحين في كمين شرق البلاد

الجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الأحد 20 أبريل أن 11 جنديا جزائريا و3 مسلحين قتلوا خلال كمين نصبه متشددون ليلة السبت على الأحد ببلدة إيبودرارن بولاية تيزي وزو.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن “قافلة عسكرية كانت عائدة بعد إنهاء عملية تأمين الاقتراع الرئاسي يوم الخميس الماضي ، قبل أن تتعرض لهجوم مفاجئ من قبل مسلحين”. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن 11 جنديا لقوا حتفهم في الحادث، فيما قتل 3 مسلحين بعد تبادل لإطلاق النار مع الجنود.

وأضافت أن عملية البحث عن الجناة تم إطلاقها من طرف الجيش فور وقوع الحادث . ويتعلق الأمر بأثقل حصيلة تم تسجيلها منذ مدة طويلة في صفوف قوات الجيش الجزائري التي ضاعفت في الأشهر الأخيرة من عملياتها ضد العناصر المسلحة.

 

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