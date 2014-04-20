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إشبيلية يسحق غرناطة برباعية نظيفة في الليجا

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إشبيلية يسحق غرناطة برباعية نظيفة في الليجا إشبيلية يسحق غرناطة برباعية نظيفة في الليجا

إشبيلية

حقق إشبيلية اليوم الأحد فوزًا ساحقًا على ضيفه غرناطة برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح أشبيلية في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، ليواصل مطاردته لمراكز المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أثلتيك بلباو الرابع.

أما غرناطة، الذي هزم برشلونة الأسبوع الماضي بهدف نظيف، فيحتل المركز ال14 برصيد 37 نقطة، ليبقى في منطقة منتصف الجدول، بعيدًا عن خطر الهبوط.

أحرز أهداف المباراة بملعب رامون سانشيز بيزخوان كل من المدافع دييجو ماينز جارسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة “14″، والمهاجم الفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة “51″، ولاعبي الوسط الكاميروني ستيفان مبيا في الدقيقة “58″ وفيكتور ماتشين بيريز فيتولو في الدقيقة “68″.

وكالات

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