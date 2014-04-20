أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“عالم واحد” تطلق برنامج نوادي مناظرات الشفافية والنزاهة

Google+ Print
“عالم واحد” تطلق برنامج نوادي مناظرات الشفافية والنزاهة “عالم واحد” تطلق برنامج نوادي مناظرات الشفافية والنزاهة

أطلقت مؤسسة عالم واحد للتنمية، مطلع إبريل الجاري برنامجها المعني بتكوين نوادي مناظرات الشفافية والنزاهة فى ، والذي يستهدف الشباب المصري في المرحلة العمرية 18-30 عامًا، وهو برنامج إقليمي مشترك يضم بلدان، مصر، تونس، الأردن، اليمن، وفلسطين، ويمتد حتى نهاية نوفمبر 2014، وهو قائم على تكوين نوادي للمناظرات بين الشباب حول موضوعات يحددها الشباب بأنفسهم تتناول موضوعات حول الشفافية والنزاهة وحرية تداول المعلومات.

ويسعى البرنامج من خلال أنشطته إلى بناء ثقافة الديمقراطية، القائمة على أساليب الحوار العلمي والمناظرات، حيث يسعى إلى بناء ثقافة جديدة تشجع وتمكن الشباب من التفكير النقدي ومناقشة المعايير الاجتماعية والسياسية، وبناء قدرات الحوار والتناظر، بما فيها من مهارات البحث والإبداع والتحدث والإقناع.

ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات الشباب حول المناقشة والتفكير النقدي المتعلق بقضايا الفساد والشفافية والنزاهة، كذلك يهدف إلى رفع وعي الشباب بمبادىء الشفافية والنزاهة والوصول إلى أفضل الحلول المنطقية وفقا للسياق السياسي والاجتماعي الراهن، كذلك يسعى البرنامج إلى رفع وعي المجتمعات المحلية والجمهور حول قضايا الفساد، من خلال المشاركة في عروض المناظرة التي ستتم بشكل دوري أمام الجمهور.

وستقوم عالم واحد بعقد دورات تدريبية للشباب، بمشاركة تراعي التوازن في النوع الاجتماعي، حول كيفية إدارة المناظرة والمهارات اللازمة لإدارة الحوار والاستنطاق وطرح الحجج والأسئلة، باستخدام مهارات البحث والإعداد للموضوعات ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة وتداول المعلومات، كما ستعقد من خلال أنشطة نوادى المناظرة، جلسات تدريبية ونقاشية للمناظرات العادية، إلى جانب مناظرات عامة بحضور الجمهور والخبراء والمحكمين.

كما سيتم اختيار أفضل فريق للمشاركة في المسابقة النهائية للفرق من تونس والأردن واليمن وفلسطين، والتي سوف تعقد في تونس في أكتوبر 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية