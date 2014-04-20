“عالم واحد” تطلق برنامج نوادي مناظرات الشفافية والنزاهة

أطلقت مؤسسة عالم واحد للتنمية، مطلع إبريل الجاري برنامجها المعني بتكوين نوادي مناظرات الشفافية والنزاهة فى مصر ، والذي يستهدف الشباب المصري في المرحلة العمرية 18-30 عامًا، وهو برنامج إقليمي مشترك يضم بلدان، مصر، تونس، الأردن، اليمن، وفلسطين، ويمتد حتى نهاية نوفمبر 2014، وهو قائم على تكوين نوادي للمناظرات بين الشباب حول موضوعات يحددها الشباب بأنفسهم تتناول موضوعات حول الشفافية والنزاهة وحرية تداول المعلومات.

ويسعى البرنامج من خلال أنشطته إلى بناء ثقافة الديمقراطية، القائمة على أساليب الحوار العلمي والمناظرات، حيث يسعى إلى بناء ثقافة جديدة تشجع وتمكن الشباب من التفكير النقدي ومناقشة المعايير الاجتماعية والسياسية، وبناء قدرات الحوار والتناظر، بما فيها من مهارات البحث والإبداع والتحدث والإقناع.

ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات الشباب حول المناقشة والتفكير النقدي المتعلق بقضايا الفساد والشفافية والنزاهة، كذلك يهدف إلى رفع وعي الشباب بمبادىء الشفافية والنزاهة والوصول إلى أفضل الحلول المنطقية وفقا للسياق السياسي والاجتماعي الراهن، كذلك يسعى البرنامج إلى رفع وعي المجتمعات المحلية والجمهور حول قضايا الفساد، من خلال المشاركة في عروض المناظرة التي ستتم بشكل دوري أمام الجمهور.

وستقوم عالم واحد بعقد دورات تدريبية للشباب، بمشاركة تراعي التوازن في النوع الاجتماعي، حول كيفية إدارة المناظرة والمهارات اللازمة لإدارة الحوار والاستنطاق وطرح الحجج والأسئلة، باستخدام مهارات البحث والإعداد للموضوعات ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة وتداول المعلومات، كما ستعقد من خلال أنشطة نوادى المناظرة، جلسات تدريبية ونقاشية للمناظرات العادية، إلى جانب مناظرات عامة بحضور الجمهور والخبراء والمحكمين.

كما سيتم اختيار أفضل فريق للمشاركة في المسابقة النهائية للفرق من تونس والأردن واليمن وفلسطين، والتي سوف تعقد في تونس في أكتوبر 2014.