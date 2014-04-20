بالفيديو.. أهالي بورسعيد يحرقون دمية “اللورد اللنبي” في عيد الربيع

اللورد اللنبي .. المندوب السامي البريطاني الأشهر في تاريخ مصر، والذي اعتاد أهل بورسعيد.. “المدينة الباسلة” حرق دمية له كل عيد ربيع على شط القنال، تعبيرًا منهم عن الثورة على ظلم وقهر الاحتلال.

ويتحدث الفنان محسن خضير عن الدمى التي سيتم عرضها وحرقها هذا العام، ليؤكد أنه سوف يُظهر كل الشخصيات التي أظهرت العداء لمصر خلال الفترة الماضية.

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وأضاف خضيرأنهم يعتبرون شخصية أمير قطر السابق الشيخ حمد، وزوجته موزة، وابنه تميم، من أهم نجوم العرض هذا العام، “لإنهم يصفون ما فعله جيش مصر بالانقلاب.. مع إن هما اللي بينقلبوا على أبوهم”.

كذلك ستظهر شخصية الرئيس الأمريكي اوباما وهو يرتدى ملابس سمسار بجانبه خريطة للوطن العربي للتأكيد بأنه يسعى لتقسيم الدول العربية.

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