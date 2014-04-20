أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصادر أمنية تنفى إطلاق النار على دورية إسرائيلية من الجانب المصرى

Google+ Print
مصادر أمنية تنفى إطلاق النار على دورية إسرائيلية من الجانب المصرى مصادر أمنية تنفى إطلاق النار على دورية إسرائيلية من الجانب المصرى

ارشيفية

نفت مصادر أمنية، ما تردد عن قيام مسلحون باطلاق النار على دورية اسرائيلية، وإصابتها مؤكدا ان الحدود المصرية الإسرائيلية لم تشهد أى عمليات تهرييب من قبل المهربين، وإن الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها على طول الحدود مع اسرائيل، وان ما تناولته وسائل الاعلام الإسرائيليه عارى تماما من الصحة.

وكانت وسائل الاعلام الإسرائيلية، قد زعمت أن قوات مصرية فتحت النيران باتجاه مهربين في سيناء بالقرب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل وقطاع غزة، مما أدى إلى إصابة سيارة دورية تابعة للجيش الإسرائيلي بإصابات خفيفة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد بلاغات عن خسائر في الأرواح.

وأضافت الإذاعة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا فوريًا في الحادث، ورجحت أن تكون النيران على خلفية اشتباك بين مهربين وبين الجيش المصري في المنطقة الحدودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا