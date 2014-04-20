مصادر أمنية تنفى إطلاق النار على دورية إسرائيلية من الجانب المصرى

نفت مصادر أمنية، ما تردد عن قيام مسلحون باطلاق النار على دورية اسرائيلية، وإصابتها مؤكدا ان الحدود المصرية الإسرائيلية لم تشهد أى عمليات تهرييب من قبل المهربين، وإن الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها على طول الحدود مع اسرائيل، وان ما تناولته وسائل الاعلام الإسرائيليه عارى تماما من الصحة.

وكانت وسائل الاعلام الإسرائيلية، قد زعمت أن قوات مصرية فتحت النيران باتجاه مهربين في سيناء بالقرب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل وقطاع غزة، مما أدى إلى إصابة سيارة دورية تابعة للجيش الإسرائيلي بإصابات خفيفة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد بلاغات عن خسائر في الأرواح.

وأضافت الإذاعة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا فوريًا في الحادث، ورجحت أن تكون النيران على خلفية اشتباك بين مهربين وبين الجيش المصري في المنطقة الحدودية.