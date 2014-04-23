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في برقية تهنئة للشعب المصرى ..الكاتب السياسى محمد أبوالفضل يدعو كل قوى الوطن لمساندة جهود النظام وأنجاز خارطة المستقبل

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في برقية تهنئة للشعب المصرى ..الكاتب السياسى محمد أبوالفضل يدعو كل قوى الوطن لمساندة جهود النظام وأنجاز خارطة المستقبل في برقية تهنئة للشعب المصرى ..الكاتب السياسى محمد أبوالفضل يدعو كل قوى الوطن لمساندة جهود النظام وأنجاز خارطة المستقبل

بعث الكاتب السياسى  محمد أبوالفضل  الامين العام لحزب نصر بلادى برقية تهنئة ومباركة الى الشعب المصرى  بمناسبة عيد شم النسيم 
وفي التهنئة تمنى الامين العام للشعب المصرى المزيد من الامن والامان والتقدم والاستقرار ، سائلا الله ان يعيد هذه المناسبة المصرية الأصيلة  وقد حققت البلاد خطوات نوعية الى الامام في مسار تعزيز مفهوم الدولة وتحقيق تطلعات ابناء الشعب المصرى .
وفي التهنئة ، ثمن الامين العام الجهود التاريخية الجبارة الذي يقوم بها المهندس أبراهيم محلب  في ظل جسامة المهام والتحديات التي تمر بها مصرشعبا وارضا ودولة ، مجددا موقفه وحزب نصر بلادى المساند والداعم لسيادته في التوجه بالبلاد الى مرافئ الأمن والأمان  داعيا كل قوى الوطن الى الالتفاف حول الرئيس المؤقت عدلى منصور  وتعزيز مفهوم الاصطفاف الوطني ، وهو ما يجب ان تتوافق عليه كل قوى الوطن وأطيافه لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد وبما يكفل انتصار الارادة الجماعية عليها.
كما أكد الامين العام ان الأنتخابات والتوافق الوطني الشامل المقبل عليه الوطن هو تجسيد لمفهوم ذلك الاصطفاف وترجمة واقعية للتطلعات الشعبية والوطنية ، ومسئولية نجاحه تقع اليوم على عاتق كل ضمائر ابناء مصرفي الداخل والخارج ، داعيا كل القوى الى الانخراط فيه لإعادة التاريخ المصرى الى مساره الوضاح والمشرف.

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