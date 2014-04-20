رشا شربتجي أفضل مخرجة في العالم العربي

قرّرت إدارة مهرجان "بصمات لسينما الإبداع" السينمائي المغربي في دورته السادسة تكريم المخرجة السّورية رشا شربتجي، كأفضل مخرجة في العالم العربي.

واعتبرت إدارة المهرجان أنّ شربتجي أغنت المشهد الفنّي العربي، بأعمال حاكت الجانب الإنساني والاجتماعي والسياسي العربي بصورة دراميّة ملفتة.

وستنطلق فعاليّات المهرجان المنطلقة في الرّابع من شهر أيّار/ مايو المقبل، وتجري هذه الدّورة بشراكة مع مهرجان الإسكندريّة السّينمائي الذي سيكون ضيف الشّرف.

يشار إلى أنّ المخرجة رشا شربتجي تدخل السّباق الرّمضاني هذا العام بعملين الأوّل خليجي بعنوان "وش وجعك"، والثّاني سوري تستعد لإخراجه قريباً جداً بعنوان "رق الحبيب" عن نص فادي زيفا وعبد المجيد حيدر.

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