رئيس الوزراء يجّتمع مع الفنانين لمناقشة أزمة حلاوة روح

في ردّ فعل قوي من رئاسة الوزراء على حالة الغضب التّي اجتاحت عدد كبير من العاملين بالوسط الفنّي، عقد رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب اجتماعاً مع مجموعة من الفنّانين أكّد خلاله أنّه لا يوجد أي مساس بحرية الإبّداع، وأنّه لن يقف في وجه حرية التّعبير لأنّ الدولة تدرك تماماً أهمية الفن ودوره في المجتمع.

وأكّد محلب لوفد الفنانين خلال الاجتماع أنّ قراره بمنع فيلم "حلاوة روح"، ليس تعسفياً، ولكنّه جاء بناءاً على العديد من الشّكاوى المناهضة للفيلم من العديد من مجالس حقوق المرأة والطفل، لذا قرر وقف عرض الفيلم وطلب خضوعه للرقابة مرّة أخرى مشيراً إلى أنّه بهذه الخطوة لم يتعد على جهاز الرقابة.

وأعلن محلب أيضاً أنّه سيقوم بتكوين لجنة لإعادة هيكلية جهاز الّرقابة بأكمله وفقاً لمعايير القيم والأخلاق الاجتماعية، وبناءاً على القيم التي يرسخها العمل الفنّي كما سيتم تشكيل لجنة عليا لمشاهدة فيلم حلاوة روح لاتّخاذ القرار النهائي فيه.

من جانبه علّق سامح عبد العزيز من خلال اتّصال هاتفي على برنامج وائل الابراشي بقناة دريم على هذا الاجتماع، بأنّ رئيس الوزراء التقى بمجموعة من الفنانين، غابوا عن الساحة الفنية منذ سنوات، وأنّ المجتمع يتغيّر كم الأخلاق والقيم، و أنّه يجب أنّ نواكبها، ورفض سامح عبد العزيز القرار، مؤكداً أنّ أحداً من المجتمعين لم يشاهد الفيلم.

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