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مدرب الدفاع الجديدي: توقعنا الخسارة بنتيجة كبيرة من الأهلي

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مدرب الدفاع الجديدي: توقعنا الخسارة بنتيجة كبيرة من الأهلي مدرب الدفاع الجديدي: توقعنا الخسارة بنتيجة كبيرة من الأهلي

يؤمن عبد الحق بن شيخة المدير الفني للدفاع الجديدي بأن حظوظ الأهلي في التأهل هي الأرجح على فريقه بالرغم من فوز الشياطين الحمر بهدف في ذهاب دور الـ16 بكأس الكونفدرالية.

وفاز الأهلي بهدف عبد الله السعيد في الذهاب، ويلعب يوم 26 أبريل في المغرب لقاء الإياب.

وقال بن شيخة للصحفيين عقب المباراة: "توقعنا الخسارة بنتيجة كبيرة أمام الأهلي، ولكني راض عن أداء اللاعبين والتزامهم بالتعليمات التي كانوا يطبقونها تماما".

وأضاف "الشوط الثاني كله تقريبا كان ملك فريقي، ولكن يبقى الأهلي هو الأهلي وحتى الآن هو المتأهل لربع النهائي".

وأشار "كل شيء وارد في كرة القدم، نعلم أن الأهلي سيعود له الأسماء الغائبة وستزيدهم قوة في الإياب ولكن لن نتراجع وسندافع بشراسة عن التأهل ومواصلة المشوار الإفريقي".

ويغيب عن الأهلي أحمد فتحي، عمرو جمال، محمد نجيب وحسام عاشور بسبب الإصابات والإيقافات.

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