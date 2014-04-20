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عمار سعيداني يستبعد تشكيل حكومة تكنوقراط في الجزائر

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عمار سعيداني يستبعد تشكيل حكومة تكنوقراط في الجزائر عمار سعيداني يستبعد تشكيل حكومة تكنوقراط في الجزائر

عمار سعيداني

استبعد عمار سعيداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، (الحزب الحاكم في الجزائر) احتمال تشكيل حكومة تكنوقراط ، متوقعا أن يتشكل الجهاز التنفيذي المرتقب من الأحزاب السياسية المختلفة .

وقال “سعيداني”، ـ في أول ندوة صحفية يعقدها اليوم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ـ إن الذين يتحدثون عن التزوير أنهم يبررون فشلهم وأن بوتفليقة فاز في الانتخابات بفضل أصوات الشعب ، فيما اعتبر نسبة المشاركة المقدرة بـ ( 51.70 % ) بانها ذات دلالة مهمة وأنها تسجل في الدول الأكثر ديمقراطية .. مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني لعب دورا مهما في فوز الرئيس خاصة فيما يتصل بعملية التجنيد قبل وأثناء الحملة الانتخابية .

وفيما يتعلق بالدستور ، كشف سعيدانى أن الرئيس بوتفليقة حدد ما سيتم تعديله في الدستور الحالي ، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تدعيم الاستقرار وتكريس الديمقراطية وضمان حقوق المعارضة .

أ ش أ

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