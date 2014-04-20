عرض أفلام”إنسان”و”مصر”بسينما الهناجر الخميس المقبل

تعرض سينما مركز الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية أفلام الوثائقى “مصر”،والتسجيلى “إنسان ” ،وذلك في السادسة والنصف مساء الخميس 24 إبريل .

> فيلم “إنسان ” من إخراج إسلام بلال ،يتناول قضية إنسانية مهمة، ، حيث يعرض حياة الصم والبكم ومحاولاتهم للتغلب على إعاقاتهم وممارسة حياتهم الإجتماعية والعملية والسياسية بشكل طبيعي.

> يذكر أن المخرج إسلام بلال، حصل على الجائزة الأولى في مهرجان “روتردام” للفيلم العربي بهولندا عام 2011، عن فيلمه “الشرارة” الذي تدور أحداثه حول واقع مصر قبل الثورة، ويتناول الفيلم أحداث 6 أبريل 2008 بالمحلة الكبرى، معتبراً إياها الشرارة الأولي لثورة 25 يناير