صحيفة أمريكية: بوتين أظهر للعالم عجز أوروبا بعد للقرم وتدخله في أوكرانيا

رأت مجلة (كومنتاري) الأمريكية أنه بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والعمل على زعزعة استقرار شرق أوكرانيا تنذر نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم تهدئة الوضع بل بإثارته وتفاقمه حينما أظهر عجز الاتحاد الأوروبي الي العالم.

وقالت المجلة الأمريكية ـ في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد ـ إن الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة في هويته قد سقط على حد سيف المصالح الاقتصادية واتخذها كمبرر للعزوف عن مساندة أوكرانيا.

وأضافت ” من الواضح أن انتعاش قطاع العقارات في لندن كان نتاجا مباشرا للاستثمار الروسي في لندن، وأما فرنسا فتضع مصلحتها أولا قبل كل شئ حتي قبل أي مسؤولية للأمن الجماعي ، ولهذا أجلت بدلا من أن تلغي صفقة حاملات هليكوبتر مع روسيا بمليارات الدولارات، وما يتعلق بالجانب الألماني فطالما يضع الألمان في أولوياتهم استيراد النفط من روسيا ويفكرون مليا في أي قرار قد يعرقل الأمر، حتي أن المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر حينما ترك منصبه وجد له مكانا شاغرا في شركة جازبروم الروسية العملاقة التي تعمل في مجال الطاقة ، وأثار غضب خليفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدعمه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابعت ” إن بوتين يعلم علم اليقين أن قادة الاتحاد الأوروبي اذا عرض عليهم قضية المبادئ أو الاقتصاد لاختاروا الاقتصاد بلا رجعة ، وربما يعد هذا سببا لتجاهل بوتين ـ في احد البرامج التلفزيونية الذي بثت يوم أمس السبت ـ حقيقة أنه اجتاح الأراضي الأوكرانية وبشكل مثير للدهشة واشتكى من أن الحكومة الأوكرانية الجديدة قد تخلفت عن مدفوعاتها للغاز الروسي”.

وقالت المجلة ” وجه لبوتين سؤال يقول في غضون شهر من الآن سوف تعيد النظر في قضية فواتير الغاز المستحقة على أوكرانيا ، وفي غضون شهر يعنى أن أوكرانيا سوف تكون على مقربة من الانتخابات الرئاسية في 25 مايو ، فهل ستعترف بمثل هذه الانتخابات أم لا ؟ فأجاب بوتين على السؤال قائلا : هذه القضية لا تمت بصلة للانتخابات ، فنحن نفصل بين الاقتصاد والعملية السياسية فى أوكرانيا ، الأمر ببساطة هو أننا نريد أموالنا عن شهر مارس المستحق دفعها في 7 ابريل ، فالمبلغ الذي نتحدث عنه 525 مليون دولار ولم نستلم دولارا واحدا”.

وأضافت ” لقد أصدر بوتين الانذار الأخير إلى الأوكرانيين بأن عليهم دفع ما عليهم من فواتير الغاز بثمانية أيام قبل اجراء الانتخابات الرئاسية ، فحينما يتعلق الأمر بالأموال مقارنة بالمبادئ تفوز الأموال ، وربما تكون أوكرانيا كبش الفداء ، ولكن يبقى السؤال إلى أي مدي سيكون الوضع مريحا إلى المستشارة الألمانية بالنظر إلى بوتين وهو يستخدم نفس مبادئ الدول الأوروبية؟”.